18. deutsches "Birdrace": Vögelgucken um die Wette

Husum. Vogelkundler aus ganz Deutschland können sich am Samstag beim "18. Birdrace" messen. Die Teilnehmer laufen in der Zeit zwischen 5.00 und 22.00 Uhr hinter Vögeln her und versuchen, so viele Arten wie möglich zu hören oder zu sehen, wie Martin Kühn vom Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA) sagte. Das "Birdrace" verbinde Spaß und Wissenschaft und soll den Vogelkundlern Spenden einwerben.

Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie laufen die Teilnehmer wie schon im vergangenen Jahr allein, sofern die behördlichen Bestimmungen vor Ort keine Team-Bildung erlauben. Es gibt jedoch die Möglichkeit, dass sich bis zu fünf Teilnehmer zu virtuellen Teams zusammenschließen.

Beim Vögelgucken um die Wette erforschen Naturliebhaber, wie viele Arten sich in der eigenen Umgebung entdecken lassen. 2020 meldeten nach Angaben des DDA mehr als 1700 Vogelliebhaber aus allen Bundesländern insgesamt 321 Vogelarten.

