Brandenburg will Berliner Cannabis-Regelung nicht übernehmen

Potsdam. Die Regeln für den Besitz von Cannabis bleiben in Brandenburg auch weiterhin strenger als in Berlin. Eine Anhebung der straffreien Grenzwerte auf das Berliner Niveau werde derzeit nicht in Betracht gezogen, teilte das Justizministerium der Linke-Landtagsabgeordneten Marlen Block mit. Wer in Berlin bis zu 10 Gramm Cannabis für den Eigenbedarf besitzt, wird strafrechtlich nicht verfolgt. Bei bis zu 15 Gramm kann die Ermittlungsbehörde von einem Verfahren absehen. In Brandenburg kann die Staatsanwaltschaft einer Richtlinie zufolge bei bis zu 6 Gramm Cannabis von einer Strafverfolgung absehen. Dies geschehe aber in der Praxis viel zu selten, sagt Block. Sie fordert, auf eine Strafverfolgung bei geringen Mengen zu verzichten.

