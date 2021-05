Herthas Guendouzi verletzt: Verdacht auf Mittelfußfraktur 

Hertha BSC muss in seinem prallen Restprogramm in der Fußball-Bundesliga womöglich auf Mattéo Guendouzi verzichten.

Der vom FC Arsenal ausgeliehene Mittelfeldspieler verletzte sich am Donnerstag im Nachholspiel der Berliner im Olympiastadion gegen den SC Freiburg. Guendouzi hatte in der 39. Minute ausgewechselt müssen. Per Twitter teilte Hertha BSC noch während der Partie mit, dass der Verdacht auf einen Mittelfußbruch bei dem Franzosen bestehe.

Weitere Untersuchungen sollen an diesem Freitag folgen. Die Berliner empfangen bereits am Sonntag Arminia Bielefeld zum nächsten Heimspiel und einem womöglich vorentscheidenden Match im Kampf gegen den Abstieg.