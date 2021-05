Brand auf Gelände der Domäne Dahlem: Feuerwehr schnell da

Berlin. Auf dem Gelände der Domäne Dahlem im Südwesten Berlins hat die Feuerwehr das Übergreifen eines Feuers auf historische Gebäude verhindert. Am Donnerstagabend waren Stallanlagen in Brand geraten, wie ein Sprecher der Feuerwehr weiter sagte. Die Einsatzkräfte seien schnell vor Ort gewesen. 45 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen. Ob Tiere in den Ställen umkamen, sei noch unklar, hieß es.

Laut Website der Domäne hat das einstige Rittergut eine mehr als 800 Jahre alte Geschichte. Zur heutigen Stiftung gehören Freiluftmuseum, Bio-Bauernhof und Handwerksbetriebe.

© dpa-infocom, dpa:210506-99-497249/2