Die Deutsche Wohnen will im Jahr 2021 keine Mieterhöhungen vornehmen. Indexierte Miete sei ein "richtiger Ansatz".

Mietshäuser in Berlin (Symbolbild).

Berliner Mietspiegel Deutsche Wohnen setzt Mieterhöhungen in 2021 aus

Berlin. Die Deutsche Wohnen will im Jahr 2021 keine Mieterhöhungen vornehmen. Zudem unterstützt das Unternehmen die Entscheidung des Berliner Senats, den Mietspiegel per Index fortzuschreiben. Dies schaffe für Mieter und Vermieter kurzfristig eine verlässliche und planbare Perspektive, erklärte das Unternehmen am Donnerstag.

„Wir nehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung ernst und sorgen weiterhin für bezahlbaren Wohnraum“, erklärt Lars Urbansky, COO der Deutsche Wohnen. „Um der aktuellen Situation mit Blick auf die Corona-Pandemie und dem Urteil zum Mietendeckel Rechnung zu tragen, haben wir uns zudem entschieden, im laufenden Jahr keine Mieterhöhungen umzusetzen.“

Deutsche Wohnen: Indexierte Miete ist "richtiger Ansatz"

Wie die Deutsche Wohnen weiter mitteilte, soll der Berliner Mietspiegel so wie bisher für die Überprüfung der Miethöhe herangezogen werden. Das Unternehmen verzichte dabei weiterhin auf andere zulässige Begründungen bei Mietanpassungen wie die Mieten von Vergleichswohnungen.

Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts sogenannten Mietendeckel sei es besonders wichtig, gemeinsam Lösungen für die Herausforderungen des Berliner Wohnungsmarktes zu entwickeln. Eine indexierte Miete könne dabei ein richtiger Ansatz sein, um bundeseinheitliche und nachvollziehbare Standards zu erreichen.

