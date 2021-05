Affenliebe: Tierpark hofft auf Nachwuchs bei Meerkatzen

Berlin. Im Tierpark Berlin sind erstmals zwei Roloway-Meerkatzen eingezogen. Sie sollen Junge bekommen und so zur Rettung ihrer vom Aussterben bedrohten Primaten-Art beitragen, teilte der Tierpark am Donnerstag mit. Das Männchen Madiba (5) stammt aus dem Zoo Duisburg, seine Partnerin Akua (4) aus dem Ouwehands Dierenpark im niederländischen Rhenen. Nach dem ersten menschlichen Eindruck finden sich die beiden flinken Äffchen wohl ganz sympathisch.

Roloway-Meerkatzen haben einen charakteristischen weißen Spitzbart und einen sehr langen schwarzen Schwanz. In freier Natur gebe es sie nur noch in zwei kleinen Gebieten im Süden von Ghana und an der Elfenbeinküste, teilte der Tierpark mit. Die Zerstörung ihres Lebensraumes und Wilderei hätten die Bestände in den vergangenen Jahrzehnten rapide schrumpfen lassen. Nach Schätzungen der Weltnaturschutzunion IUCN leben nur noch rund 300 Roloway-Meerkatzen in ihrem ursprünglichen Verbreitungsgebiet.

Der Tierpark sieht die Zucht in Abstimmung mit europäischen Programmen deshalb als besonders wichtig an. "Indem wir diese Tierart bei uns erhalten, sichern wir als eine Arche der Gene langfristig die Existenz dieser Primaten", sagte Kurator und Tierpark-Tierarzt Andreas Pauly.

