Demo in Berlin heute: So läuft der Protest der Linken gegen Polizeigewalt

Linke und linksradikale Gruppen demonstrieren am Sonnabend in Berlin gegen Polizeigewalt.

Für die Demonstration wurden 2500 Teilnehmer angemeldet.

Die Demonstranten wollen vom Polizeipräsidium am Platz der Luftbrücke in Tempelhof durch Kreuzberg und Neukölln zum Spreewaldplatz laufen.

Am Sonnabend findet zudem von 18 Uhr bis 19 Uhr eine Kundgebung zum Tag der Befreiung am Treptower Park statt. Angemeldet sind 200 Teilnehmer.

Berlin. Nur eine Woche nach den heftigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten bei der sogenannten „Revolutionären 1. Mai-Demonstration“ in Neukölln stehen die Sicherheitskräfte erneut vor einer großen Herausforderung. Linke und linksradikale Gruppen demonstrieren am Sonnabend unter dem Motto „Ihr seid keine Sicherheit“ gegen Polizeigewalt. Wir berichten im Liveblog.

Die Demonstranten ziehen am U-Bahnhof Platz der Luftbrücke vorbei. Foto: Reto Klar / FFS

"Who do you call when the police murders?", steht auf einem Plakat. Foto: Reto Klar / FFS

Auch die Initiative "Omas gegen rechts" nimmt an der Demo teil. Foto: Reto Klar / FFS

Mehrere Hundert Menschen demonstrieren gegen Polizeigewalt in Berlin. Foto: Reto Klar / FFS



13.52 Uhr: Der Demozug zieht weiter in Richtung Kreuzberg.

Nach der Kundgebung am Platz der Luftbrücke geht es jetzt weiter in Richtung Kreuzberg. pic.twitter.com/afasHN79Il — Dennis Meischen (@DennisMeischen) May 8, 2021

13.49 Uhr: Eine Schweigeminute für die Opfer von „Faschismus und Patriarchat“.

Der Platz der Luftbrücke auf einmal still. Eine Schweigeminute für die Opfer von „Faschismus und Patriarchat“. pic.twitter.com/Vf9xnkiMY0 — Dennis Meischen (@DennisMeischen) May 8, 2021

13.48 Uhr: Der Ton vom Lautsprecherwagen wird ruppiger. Eine Rednerin kritisiert im schreienden Tonfall angebliche "faschistoide Netzwerke" in den Sicherheitsbehörden. Die Stimmung unter den Teilnehmern bleibt friedlich. Die Polizei hält sich im Hintergrund, kann aber auf rund 1300 Beamte zurückgreifen. Die Vorsicht hat ihren Grund. Linksradikale Gruppen hatten in Aufrufen den Eindruck erweckt, womöglich an die Ausschreitungen vom 1. Mai anknüpfen zu wollen.

13.39 Uhr: Eine Vertreterin der "Interventionistischen Linke" formuliert auf der Auftaktkundgebung das Motto der Demonstration "Ihr seid keine Sicherheit". Darin spricht sie von "Faschos" und "Nazis" in den Sicherheitsbehörden. Eine andere Rednerin spricht zur Wohnungsnot und "Scheiß-Kapitalismus".

13.36 Uhr: Die Teilnehmer gedenken dem Tag der Befreiung.

Die Demonstration „Ihr seid keine Sicherheit!“ gedenkt heute dem Tag der Befreiung von der NS-Herrschaft und zieht eine direkte Verbindung zu rassistischen Strukturen in den heutigen Sicherheitsbehörden. pic.twitter.com/T60MRjpH6x — Dennis Meischen (@DennisMeischen) May 8, 2021

13.27 Uhr: Einer der Organisatoren versichert per Lautsprecherdurchsage: "Von uns geht heute keine Eskalation aus." Außerdem ruft er zum Einhalten der Corona-Hygiene-Regeln auf. Fast alle Demonstranten tragen Masken.

Mehrere Hundert Teilnehmer demonstrieren gegen Polizeigewalt.

Foto: Ulrich Kraetzer

13.22 Uhr: Die Polizei hat den Platz der Luftbrücke vollständig abgesperrt.

Der Platz der Luftbrücke ist abgesperrt.

Foto: Ulrich Kraetzer

Demonstration der Linken am Platz der Luftbrücke ⁦@morgenpost⁩ pic.twitter.com/4TPKmmBsPw — Reto Klar (@RetoKlar) May 8, 2021

13.16 Uhr: Weiter geht's mit Reggae Musik in Richtung Mehringdamm.

13.07 Uhr: Der Demonstrationszug setzt sich mit mehreren Hundert Teilnehmern in Bewegung. Die Stimmung ist friedlich. Die Abstände werden eingehalten.

"Ihr seid keine Sicherheit", steht auf dem Transparent.

Foto: Dennis Meischen

Die Demonstration "Ihr seid keine Sicherheit" gegen "Polizeigewalt" ist am Platz der Luftbrücke gestartet #b0805 ⁦@morgenpost⁩ pic.twitter.com/hWqjye7fLz — Ulrich Kraetzer (@Ulrich_Kraetzer) May 8, 2021

Der Demonstrationszug „Ihr seid keine Sicherheit!“ setzt sich langsam vom Platz der Luftbrücke aus in Richtung Kreuzberg in Bewegung. pic.twitter.com/06Qf2fdvSL — Dennis Meischen (@DennisMeischen) May 8, 2021

13 Uhr: Auf Transparenten an einem Fahrzeug steht "Alles muss man selber machen", "#entnazifizierung jetzt" oder "rechten Terror bekämpfen".

Transparente an einem Fahrzeug.

Foto: Dennis Meischen

"Zero tolerance for fascism" steht an einem Fahrzeug.

Foto: Dennis Meischen

12.50 Uhr: Die Polizei hat die Auflagen für die Demonstration per Lautsprecherdurchsage verkündet: keine Waffen, keine Steine, keine Flaschen. Keine Vermummung zur Verschleierung der Identität. Medizinische Masken sind damit nicht gemeint.

Nach dem neuen Versammlungsfreiheitsgesetz haben wir für die Demo am #PladeLu eine Gefahrenprognose mit entsprechenden Anordnungen getroffen und sie den Verantwortlichen der Versammlung vorab mitgeteilt.#b0805 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) May 8, 2021

Gegen 13 Uhr sammelten sich die Demonstranten am Platz der Luftbrücke.

Foto: Dennis Meischen

12.44 Uhr: Wegen der Demonstration kommt es zu Verkehrseinschränkungen.

Von 09:00-22:00 Uhr kommt es in #Kreuzberg wegen einer #Demo zu Verkehrseinschränkungen im Zuge Pl. d. Luftbrücke, Mehringdamm, Bergmannstr., Zossener Str., Gneisenaustr., Südstern, Hasenheide, Hermannplatz, Sonnenallee, Pannierstr., Glogauer Str., Wiener Str. und Spreewaldplatz. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) May 8, 2021

12.37 Uhr: Das Polizeipräsidium ist weiträumig abgesperrt.

Das Polizeipräsidium wurde abgesperrt.

Foto: Ulrich Kraetzer

12.32 Uhr: Eine halbe Stunde vor dem geplanten Start der Demonstration haben sich einige Dutzend Teilnehmer aus dem Kreis der Organisatoren an der nordöstlichen Seite des Platz der Luftbrücke versammelt. Sie wollen am Polizeipräsidium vorbeiziehen und dann über den Mehringdamm in Richtung Kreuzberg zum geplanten Endpunkt am Spreewaldplatz.

Die Demonstranten versammeln sich am Platz der Luftbrücke.

Foto: Ulrich Kraetzer

11.27 Uhr: Bei der Versammlungsbehörde wurden 2500 Teilnehmer für die Demonstration angemeldet. Thema der Veranstaltung: „Gemeinsam gegen Nazis und Rassisten in Polizei und Sicherheitsbehörden“. Die Demonstration ist von 9 Uhr bis 20 Uhr angemeldet, der Zug soll ab 13 Uhr auch das Polizeipräsidium am Platz der Luftbrücke in Tempelhof passieren und dann durch Kreuzberg und Neukölln bis zum Spreewaldplatz führen. Die Polizei wird die Demonstration mit einem größeren Aufgebot begleiten.

An diesem frühlingshaften Samstag begrüßen wir Sie herzlich zum #Einsatztwittern anlässlich der Versammlungslage zu #b0805. Ein Fahrradkorso ist schon in #Moabit am Start. Gegen 13 Uhr ist eine Demo mit Start am #PladeLu Richtung #Neukölln geplant. pic.twitter.com/SuzGn4eFvC — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) May 8, 2021

11.25 Uhr: Der Protest war schon vor dem 1. Mai als bundesweite Aktion angekündigt worden. Die Veranstalter fordern „eine konsequentere Aufklärung rassistischer Vorfälle in den Reihen der Polizei und die Entnazifizierung der mit rechtsradikalen Netzwerken durchsetzten Sicherheitsbehörden“. Aufrufe zur Unterstützung kursierten auch auf linksradikalen Internetseiten.