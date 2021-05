Kalayci: Digitaler Testnachweis soll berlinweit kommen

Berlin. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci hat in Aussicht gestellt, dass an sämtlichen Berliner Teststellen bald ein digitaler Testnachweis angeboten wird. Die digitale Variante sei auch ein zentrales Projekt auf Bundesebene. "Wir sind in regelmäßigem Austausch mit dem Bundesgesundheitsministerium dazu", sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Der digitale Testnachweis sei inzwischen über die Corona-Warn-App technisch möglich. "Die Voraussetzungen dafür schaffen wir gerade mit allen Teststellen, die wir in Berlin haben." Dort müsse eine entsprechende Software vorhanden sein.

Der zweite Baustein sei der digitale Impfnachweis. Das Bundesgesundheitsministerium habe für die zweite Hälfte des zweiten Quartals eine entsprechende kostenlose App angekündigt. Daneben sollen sowohl die Corona-Warn-App als auch die Luca-App dafür genutzt werden können. "Vorgesehen vom Bund ist, dass in Arztpraxen, Krankenhäusern und Impfzentren dann die Impfdaten über einen Barcode dem Menschen, der geimpft worden ist, verfügbar gemacht werden", erklärte Kalayci. Weil nicht jeder ein Smartphone habe, werde aber auch künftig selbstverständlich beides möglich sein - die digitale Variante und der analoge Impfausweis.

