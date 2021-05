Fußgänger läuft bei Rot über Ampel: Schwer verletzt

Berlin. Ein Fußgänger ist laut Polizei bei einer roten Ampel in Berlin-Reinickendorf über die Straße gelaufen und von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 27-Jährige wurde am Mittwochabend in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er war auf die Windschutzscheibe geprallt und dann auf die Fahrbahn geschleudert worden. Der 27-Jährige war laut Polizei mit einem Freund unterwegs - dieser hatte an der Ampel in der Gotthardstraße gewartet. Die Unfallstelle wurde für etwa eine Stunde gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:210506-99-490403/2