Bundesliga-Nachholspiel: Hertha will von den Abstiegsrängen

Berlin. Hertha BSC will mit einem Sieg im Nachholspiel an diesem Donnerstag (18.30 Uhr/DAZN) gegen den SC Freiburg die Abstiegsränge in der Fußball-Bundesliga verlassen. "Top oder Flop. Wir wollen gewinnen", betonte Trainer Pal Dardai. Mit dem 1:1 am vergangenen Montag beim FSV Mainz 05 waren die Berliner nach zweiwöchiger Corona-Quarantäne auch im vierten Ligaspiel nacheinander ungeschlagen geblieben. Sollten nun gegen den Sport-Club drei Punkte gelingen, würde die Hertha vom 17. auf den 14. Tabellenplatz klettern bei einem weiteren Nachholspiel gegen den bereits abgestiegenen FC Schalke 04. Gegner Freiburg tritt nach drei Auswärtsniederlagen nacheinander im Olympiastadion an.

© dpa-infocom, dpa:210505-99-481253/2