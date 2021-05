Berlin (dpa/bb) Bei einem Wohnungsbrand im Berliner Stadtteil Kreuzberg sind zwei Bewohner verletzt worden. In der Wohnung haben am Mittwochabend mehrere Einrichtungsgegenstände in Flammen gestanden, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Beide Bewohner, einer mit schweren Verletzungen, seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 25 Einsatzkräften vor Ort. Details zur Brandursache waren zunächst nicht bekannt.

