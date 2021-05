E-Ladesäulen: Ausbau in Außenbezirken läuft schleppend

Deutschlandweit gibt es in der Hauptstadt die meisten E-Ladesäulen. In den Außenbezirken merken die Berliner nicht viel davon.

Berlin. Verbrennungsmotor oder doch lieber ein elektrisch betriebenes Fahrzeug? Immer häufiger stellen sich Menschen diese Frage bei einem Autokauf. Und immer mehr Menschen entscheiden sich für die elektrische Variante, das belegen die Zahlen. Die Zahl der Elektroautos in Berlin wächst allerdings deutlich schneller als die Ladepunkte. Deutlich wird das mit Blick auf die Außenbezirke.

Im deutschlandweiten Vergleich ist Berlin mit derzeit 1658 E-Ladestationen auf 865 Standorten im öffentlichen und privaten, aber öffentlich-zugänglichen Raum führend – zum Vergleich: in Städten wie Essen, Frankfurt am Main, Hannover oder Stuttgart gibt es jeweils nicht mehr als 400 Ladestationen. Was zunächst sehr positiv klingt, dürfte viele Berliner aber nicht milde stimmen. In der Hauptstadt selbst gibt es große Kluften zwischen den mittig gelegenen Bezirken und denen am Rand der Stadt. Während im Bezirk Mitte insgesamt 339 Stationen zur Verfügung stehen, sind es beim Schlusslicht Reinickendorf gerade einmal 27 – davon sind 19 öffentliche Ladepunkte und zwölf öffentlich zugängliche auf privatem Grund.

Senat: In den Jahren 2021 und 2022 sollen weitere Ladestandorte errichtet werden

„Das ist viel zu wenig“, findet ein Morgenpost-Leser aus Heiligensee, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. In dem Reinickendorfer Ortsteil gibt es keine einzige Ladesäule. Er beobachtet die Lage schon länger und ist erstaunt, dass so wenig passiert. „Die Reinickendorfer, gerade auch in Heiligensee, Frohnau, Hermsdorf, etc. sind technikoffen, tauschen meist noch innerhalb von drei bis sieben Jahren ihr eigenes Auto gegen ein neues aus und würden daher sehr gerne bei nächster Gelegenheit auf ein eAuto umsteigen“, hört der Heiligenseer immer öfter auch in seinem Bekanntenkreis. Ohne Ladestationen in direkter Umgebung würden sich viele einen Kauf eines E-Autos überlegen.

Der Heiligenseer habe gehört, dass die Einfamilienhausstruktur in den Außenbezirken als Erklärung für die fehlende Ladesäuleninfrastruktur ein Grund sein könnte. „Das ist aus meiner Sicht ein Fehlschluss. Auch in den Außenbezirken gibt es eine beachtliche Zahl an Eigentümern und Mietern, die keinen Pkw-Stellplatz haben und deshalb am Straßenrand parken. Hier wäre öffentliche Ladeinfrastruktur sicher sehr willkommen.“

Wo und wie viele Ladesäulen aufgestellt werden, erwähnt der Senat nicht

Wann es soweit sein wird, bleibt allerdings abzuwarten. Auf Nachfrage bei der zuständigen Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz heißt es, dass kurzfristig, also in den Jahren 2021 und 2022, die Errichtung weiterer Ladestandorte im öffentlichen Raum, unter anderem im Rahmen der Forschungsprojekte „ElMobileBerlin“ und „Cities in Charge“, geplant ist. Bei „ElMobileBerlin“ sollen bis zum Projektende (September 2022) bis zu 1000 Laternenladepunkte in den Bezirken Steglitz-Zehlendorf und Marzahn-Hellersdorf aufgebaut werden, heißt es. „Die genaue Zahl und die exakten Standorte werden derzeit abgestimmt, die Ausschreibung zu Errichtung und Betrieb der Laternenladepunkte läuft“, erklärt eine Senatssprecherin. Im Rahmen des Forschungsprojektes „Cities in Charge“ werde derzeit zudem der zügige, an Nutzerpräferenzen orientierte Ausbau der Ladeinfrastruktur vorbereitet.

Der Berliner Senat hat erkannt, dass angesichts der sich bereits heute abzeichnenden Hochlaufphase bei Zulassungen von Elektroautos die Weiterentwicklung des Berliner Ladenetzes beschleunigt werden muss. Für die Jahre ab 2022 ist der Senat in der finalen Planungsphase. „Dabei geht es um eine Konzeption, die Ausbauziele mit Rücksicht auf die Entwicklung etwa von Ladegeschwindigkeiten und Reichweite der Fahrzeuge in den Blick nimmt“, teilt eine Senatssprecherin mit. Berlin plane den Bestand an öffentlicher und öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur in den kommenden Jahren signifikant zu erweitern. Konkreter wird die Sprecherin allerdings nicht: „Anzahl und Standorte sind noch nicht konkret festgelegt“, heißt es nur.