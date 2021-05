Lastwagen fährt Radfahrer beim Abbiegen an: Schwer verletzt

Berlin. Ein Lastwagenfahrer hat einen Radfahrer beim Rechtsabbiegen auf einer Kreuzung in Berlin-Wilmersdorf erfasst. Der 52-Jährige Radfahrer kam am Dienstagmorgen schwer verletzt zur stationären Behandlung ins Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Den Angaben nach waren sowohl Rad- als auch der 44-jährige Lastwagenfahrer auf der Brandenburgischen Straße in Richtung Berliner Straße unterwegs gewesen. An der Kreuzung Hohenzollerndamm sei der Lastwagen nach rechts abgebogen und habe das Fahrrad getroffen.

