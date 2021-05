Füchse Berlin vor schweren Aufgaben gegen die Löwen und Kiel

Berlin (dpa) – Nach gut zwei Wochen Pause starten die Füchse Berlin mit zwei schwierigen Aufgabe wieder in die Handball-Bundesliga. Am Donnerstag treten die Berliner beim Tabellendritten Rhein-Neckar Löwen (19.00 Uhr) an, am Sonntag folgt das Heimspiel gegen den deutschen Meister THW Kiel (13.30 Uhr/beide Sky). "Es wird auf jeden Fall nicht einfach. Aber man muss die Herausforderung annehmen, sonst macht man sich ja schon vorher klein. Wir haben alle Chancen", sagte Kapitän Paul Drux.

Vor der Pause hatten die Füchse vier der letzten fünf Ligaspiele verloren, mit dem Sieg gegen Montpellier in der European League aber einen hoffnungsvollen Auftritt hingelegt. "Wir hätten gerne an dieser Stelle weitergemacht, um so ein bisschen einen Schwung aufbauen zu können und das gute Gefühl mitzunehmen. Ich hoffe, dass wir es trotzdem mitnehmen können", erklärte Drux.

Trainer Jaron Siewert gestand aber, dass die Pause schon zum richtigen Zeitpunkt kam. "Wir hatten wirklich zahlreiche angeschlagene Spieler", sagte er. Zudem konnte die spielfreie Zeit auch kaum zum Training genutzt werden, weil diverse Nationalspieler zu Länderspielen abgereist waren. "Es waren ja doch schon einige nicht ganz unzentrale Spieler, die nicht da waren", sagte er.

Gegen die Löwen steht Siewert aber bis auf den verletzten Milos Vujovic der gesamte Kader zur Verfügung. Spielerisch wollen die Füchse an das Montpellier-Spiel anknüpfen. "Es muss uns gelingen, diese Emotionalität und das Positive mit in die nächsten Spiele zu nehmen", forderte der Füchse-Coach.

Dass sich beide Teams nur rund zwei Wochen später im Halbfinale der European League erneut gegenüber stehen werden, spielt für Drux keine Rolle. "Man kann zwar jetzt schon mal sehen, was uns dann erwartet. Aber das werden zwei komplett andere Spiele. Von der Anspannung her und vom Druck her", betonte der Berliner Nationalspieler.

