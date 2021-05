Brandenburger Ärztevertreter wollen eigenen Impfgipfel

Potsdam. Brandenburger Ärzte und Mediziner-Vertretungen wollen einen eigenen Experten-Impfgipfel, um die bislang guten Erfahrungen bei Impfungen gegen Corona weiter voranzubringen. Es gehe darum, den Arztpraxen mehr Dosen an Impfstoffen zuzuteilen, sagte Peter Noack, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg, am Mittwoch in Potsdam. "Ärzte wollen impfen", sagte er. Die Praxen seien für die Bürger leichter zugänglich. Kapazitäten könnten zudem hochgefahren werden, wenn den Praxen mehr Impfstoffdosen zur Verfügung gestellt würden.

Zum dem ärztlichen Impfgipfel - voraussichtlich eine Woche nach dem Impfgipfel des Landes unter anderem mit Landkreisen - sei Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) eingeladen worden, sagte Noack. Aus seiner Sicht ist die Versorgung in den Arztpraxen besser zu organisieren als in den Impfzentren. "Das ist unser Konzept. Das wollen wir verdeutlichen", betonte er. Dort könne man am schnellsten eine Durchimpfung der Bürger erreichen.

Dazu müssten aber die Belieferungen der Praxen mit Impfstoff erhöht werden, sagte Noack. Ein Vorschlag wäre, in Brandenburg zur Verfügung stehende Kontingente von den Impfzentren auf die Praxen zu verschieben. Die Verträge mit den Impfzentren sollen auslaufen. Eine sofortige Schließung lehnte die Kassenärztliche Vereinigung aber ab, angesichts noch zahlreicher vereinbarter Termine.

© dpa-infocom, dpa:210505-99-474953/2