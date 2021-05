Geisel: Vereinsverbot klares Signal an salafistische Szene

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat das Verbot des islamistischen Vereins Ansaar International begrüßt. "Das Vereinsgeflecht war ein Sammelbecken für Salafisten und Feinde des Staates Israel", betonte Geisel am Mittwoch in einer Mitteilung. "Dieses Verbot ist ein weiteres klares Signal an die salafistische Szene in Deutschland. Wir dulden keine terroristischen Bestrebungen im Inland."

Es dürfe auch nicht sein, dass durch hier gesammelte Spenden Terror im Ausland unterstützt werde, betonte Geisel. Die angeblichen Spenden für humanitäre Zwecke seien zu einem großen Teil an islamistisch-terroristische Organisationen in Syrien, im Gaza-Streifen und Somalia geflossen. Für das Sammeln der Spenden und Verschleiern der Geldflüsse sei bewusst ein Netzwerk geschaffen worden.

In Berlin seien im Rahmen der bundesweiten Razzia sechs Wohnungen und Vereinsräume von der Polizei durchsucht worden, um Vermögen sicher zu stellen und Beweise zu finden. Laut Polizei liegen sie in Charlottenburg, Wedding, Gesundbrunnen und Altglienicke. Vier Konten seien beschlagnahmt worden. 180 Polizisten aus Berlin und von der Bundespolizei waren im Einsatz.

Grundlage für das Vereinsverbot waren laut Geisel Durchsuchungen im April 2019, durch die das Bundesinnenministerium entsprechende Informationen gewann.

Aktuell waren auch Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hessen betroffen.

