Mehr Polizisten auf der Straße im Kiez

Berlin. Mehr Polizisten als bisher sollen in den Berliner Kiezen zu Fuß auf den Straßen unterwegs und direkte Ansprechpartner für die Menschen sein. 45 sogenannte Kontaktbereichsbeamte begannen am 3. Mai ihren Vollzeit-Dienst in Stadtteilen außerhalb der Innenstadt, wie Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Dienstag im Wedding sagten. Die Polizei will so präsenter und näher an den Menschen dran sein. Im Dezember hatte eine Testphase mit rund 40 dieser Polizisten in vier Stadtteilen begonnen. Die Zahl der jetzt knapp 90 Polizisten mit dieser Aufgabe solle in den nächsten Jahren noch erhöht werden, sagte Slowik.

Das Konzept heißt "KoB 100" (Kontaktbereichsdienst 100), wobei die Zahl für 100 Prozent auf der Straße stehen soll. Diese Kontaktbereichsbeamten gibt es laut Polizei schon seit Jahrzehnten. Im Lauf der Jahre hätten sie aber zunehmend andere Aufgaben wie Einsätze in Streifenwagen übernommen und seien als direkte Ansprechpartner nicht mehr so präsent gewesen. Nun sollen sie wieder den größten Teil ihrer Arbeitszeit im Kontakt mit den Menschen verbringen.

