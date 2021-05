Zwei Geschwisterkinder von Taxi angefahren und verletzt

Berlin. Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Lichtenberg sind zwei Geschwister im Alter von sieben und neun Jahren von einem Taxi erfasst worden. Der Siebenjährige kam am Montag mit Beinverletzungen, der Neunjährige mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Lebensgefahr bestand laut einem Polizeisprecher nicht. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Kinder auf der Landsberger Allee hinter zwei am Fahrbahnrand stehenden Lkw hervorgelaufen und in Höhe eines Übergangs auf die Straße gerannt sein. Dabei sollen sie von dem Taxi eines 41-jährigen Fahrers getroffen worden sein.

