"Schönste Zeit meiner bisherigen Karriere": Lenz mit Wehmut

Berlin. Christopher Lenz geht die letzten drei Saisonspiele mit dem 1. FC Union Berlin in der Fußball-Bundesliga mit viel Wehmut an. "Ich bin ein bisschen zwiegespalten, da wir noch viel erreichen können. Aber ich auch weiß, dass es meine letzten drei Spiele für Union sind", sagte der Verteidiger am Dienstag in einer digitalen Medienrunde. Der 26-Jährige wechselt nach der Saison zum Ligakonkurrenten Eintracht Frankfurt.

2016 stieß der gebürtige Berliner nach vier Jahren im Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach zu den Köpenickern, wurde nach einem halben Jahr aber für eineinhalb Jahre an den damaligen Drittligisten Holstein Kiel verliehen. Pünktlich zur Aufstiegssaison der Unioner in der 2. Liga kehrte Lenz 2018 in die Alte Försterei zurück. "Ich habe mich hinten angestellt und dann reingebissen und es so zum Stammspieler in der Bundesliga geschafft", erzählte Lenz stolz.

Der Entwicklungsschritt sowie die derzeit sehr erfolgreiche Saison machen den Abschied bei den Eisernen, die noch einen internationalen Startplatz erreichen können, doppelt schwer. "Jeder macht sich hier unsterblich, wenn wir im zweiten Jahr in der Bundesliga dieses Ziel erreichen", sagte Lenz.

Dass mit dem VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen und RB Leipzig drei hochkarätige Gegner warten, lässt Lenz kalt: "Wir haben letztes und dieses Jahr gezeigt, dass wir gegen Topteams bestehen können." Sollte Union mit der Garantie eines internationalen Startplatzes die Saison abschließen, ist Lenz ganz besonders froh, dass keine Fans ihn verabschieden können. "Emotional ist es besser für mich", sagte Lenz, "es ist nicht einfach, wegzugehen. Immerhin habe ich hier die schönste Zeit meiner bisherigen Karriere gehabt."

