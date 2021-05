Kriminalität Mutmaßliches illegales Autorennen in Berlin-Mitte beendet

Berlin. Zwei Männer sind bei einem mutmaßlichen illegalen Autorennen durch Berlin-Mitte gerast. Die Polizei stoppte die Raser in der Nacht zum Dienstag in der Ben-Gurion-Straße. Fahrzeuge und Führerscheine der 24 und 39 Jahre alten Fahrer wurden beschlagnahmt, wie die Polizei weiter mitteilte. Zuvor sollen sie an einer Ampel plötzlich beschleunigt haben und dann deutlich zu schnell gefahren sein. Sie wechselten laut Polizei rücksichtslos die Fahrspuren und überholten andere Autos. Einer habe eine rote Ampel ignoriert.

© dpa-infocom, dpa:210504-99-461486/2