Wetter in Berlin: 23 bis 25 Grad - Nächster Montag könnte "erster Sommertag" werden

T-Shirt und Sonnenbrille können rausgeholt werden: Ab Samstag wird es wärmer. Am Montag erwartet der Wetterdienst den ersten Sommertag.

Berlin/Potsdam. Endlich Sonnenschein: Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen voraussichtlich nur noch einige Tage ungemütliches Wetter durchstehen, bis sie Sonnenbrillen, T-Shirts und Picknickdecken hervorholen können. Der kommende Montag könnte mit Temperaturen von mehr als 25 Grad im Süden Brandenburgs der "erste Sommertag" werden, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte.

Für Berlin werden für Montag 23 bis 25 Grad erwartet. Demnach soll es bereits von Samstag an wärmer werden. Darauf deuteten die aktuellen Modellprognosen hin, auch wenn sich die Lage noch ändern könne. Bei Temperaturen ab 25 Grad sprechen Meteorologen von einem Sommertag.

Wetter in Berlin: Es bleibt vorerst ungemütlich - Besserung ab Samstag

Vor dem schönen Wetter gibt es laut DWD aber erstmal Wolken, Schauer und Gewitter. Besonders an diesem Dienstag heißt es, sich regenfest anzuziehen: Eine Kaltfront soll von Nordwesten über die Prignitz und das Havelland nach Berlin kommen und dabei vor allem gegen Abend teils schwere Sturmböen mitbringen. Am Mittwoch bleibt das Wetter mit Wind und Schauern voraussichtlich ungemütlich.

Besserung soll es ab Samstag geben. Wie der DWD-Sprecher erklärte, soll ein Tief in die Richtung der britischen Inseln ziehen. Die Luftzirkulation bringe warme Luft aus Spanien, Nordafrika und dem Mittelmeerraum allmählich nach Deutschland.

So erwartete der Sprecher für Samstag Maximaltemperaturen von 14 bis 17 Grad, doch schon am Sonntag könnten es verbreitet mehr als 20 Grad werden. Gleichzeitig soll es trocken und heiter werden. Laut Prognose halten die frühsommerlichen Temperaturen Montag und Dienstag an. Im Süden Brandenburgs soll es dabei etwas wärmer sein soll als im Norden.

Das Wetter immer aktuell auf morgenpost.de

Der Wetterbericht des DWD im Detail:

Mittwoch, 5. Mai 2021: Am Mittwoch wolkig bis stark bewölkt. Zunächst lokal, ab dem Mittag vermehrt Regenschauer. Ab dem Nachmittag örtliche Gewitter und Graupelschauer. Am Abend allmählich nachlassend und Auflockerungen. Höchsttemperatur 11 bis 14 Grad. Mäßiger bis frischer Südwestwind mit Windböen und stürmischen Böen. In Schauer- und Gewitternähe Sturmböen bis 75 km/h (Bft 9). In der Nacht zum Donnerstag größere Wolkenlücken und meist niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 4 bis 2 Grad, südlich von Berlin leichter Frost in Bodennähe. Schwacher bis mäßiger Südwestwind.

Am Mittwoch wolkig bis stark bewölkt. Zunächst lokal, ab dem Mittag vermehrt Regenschauer. Ab dem Nachmittag örtliche Gewitter und Graupelschauer. Am Abend allmählich nachlassend und Auflockerungen. Höchsttemperatur 11 bis 14 Grad. Mäßiger bis frischer Südwestwind mit Windböen und stürmischen Böen. In Schauer- und Gewitternähe Sturmböen bis 75 km/h (Bft 9). In der Nacht zum Donnerstag größere Wolkenlücken und meist niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 4 bis 2 Grad, südlich von Berlin leichter Frost in Bodennähe. Schwacher bis mäßiger Südwestwind. Donnerstag, 6. Mai 2021: Am Donnerstag nach heiterem Start Sonne und Quellwolken im Wechsel. Ab dem späten Vormittag örtliche Schauer, vereinzelt kurze Gewitter. Höchstwerte 11 bis 13 Grad. Mäßiger Südwestwind, vor allem in Schauernähe Windböen. Am Abend Windabnahme. In der Nacht zum Freitag zunehmend stark bewölkt bis bedeckt und gebietsweise Regen. Tiefstwerte 4 bis 1 Grad. Schwacher westlicher Wind.

Am Donnerstag nach heiterem Start Sonne und Quellwolken im Wechsel. Ab dem späten Vormittag örtliche Schauer, vereinzelt kurze Gewitter. Höchstwerte 11 bis 13 Grad. Mäßiger Südwestwind, vor allem in Schauernähe Windböen. Am Abend Windabnahme. In der Nacht zum Freitag zunehmend stark bewölkt bis bedeckt und gebietsweise Regen. Tiefstwerte 4 bis 1 Grad. Schwacher westlicher Wind. Freitag, 7. Mai 2021: Am Freitag viele Wolken und zeitweise Schauer. Am Abend deutlicher Bewölkungsrückgang. Höchsttemperatur 9 bis 12 Grad. Zunehmend mäßiger Nordwestwind, örtlich Windböen. In der Nacht zum Sonnabend gering bewölkt und niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 4 bis 1 Grad, gebietsweise leichter Frost in Bodennähe. Schwacher Westwind.