Berlin. Unbekannte haben mit schwarzer Farbe antisemitische Schriftzüge an die Fassade des Roten Rathauses in Berlin-Mitte geschmiert. Eine Streife entdeckte die Sprüche am Sonntagabend, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach wurde auch eine antisemitische und volksverhetzende Aussage auf einen in der Nähe abgestellten Bauschutt-Container geschrieben. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt.

