Koalition erwägt Öffnung von Außengastronomie zu Pfingsten

Potsdam. Die rot-schwarz-grüne Kenia-Koalition erwägt die Öffnung der Außengastronomie in Brandenburg zum Pfingstwochenende. Darauf habe sich der Koalitionsausschuss verständigt, teilte die SPD-Landesgeschäftsstelle am Montag im Namen des Regierungsbündnisses mit. "Die Infektionslage stabilisiert sich weiter", hieß es in der Pressemitteilung.

"Unter der Voraussetzung, dass sich dieser Trend in den nächsten 2 Wochen fortsetzt, besteht die gute Chance zu Pfingsten die Außengastronomie zu öffnen." Außerdem könne über weitere Öffnungen in den Bereichen Sport, Kultur und Tourismus nachgedacht werden. "Dabei gilt das Prinzip außen vor innen zu öffnen und Testkonzepte umzusetzen."

Unterdessen forderte Kulturministerin Manja Schüle (SPD), auch die Kultureinrichtungen rasch wieder zu öffnen. "Mein Vorschlag: Sobald die Inzidenzen es zulassen, könnten relativ schnell Open-Air-Veranstaltungen starten", sagte Schüle auf Anfrage. "Parallel starten wir Modellprojekte in Theater- und Kinosälen, Konzerthallen und auf Soziokultur-Bühnen." Diese sollten wissenschaftlich begleitet Kultur wieder erlebbar machen. "Kultur braucht Perspektive und Zukunft. Und wir brauchen Kultur", betonte die Ministerin.

