Brände Zwei Wohnungsbrände in Berlin: Ein Mensch in Klinik gebracht

Berlin. In den Berliner Ortsteilen Weißensee und Schöneberg haben am Sonntagabend Wohnungen gebrannt. Bei dem Brand in Weißensee wurde ein Mensch ins Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Montagmorgen sagte. Demnach konnten beide Brände gelöscht werden, die Ursachen waren zunächst unklar.

Der Brand in Weißensee ereignete sich kurz vor 20.00 Uhr in der Heinersdorfer Straße. Hier brannten Einrichtungsgegenstände im zweiten Obergeschoss eines dreigeschossigen Wohnhauses. Zum zweiten Brand in Schöneberg rückte die Feuerwehr gegen 21.30 Uhr in die Lindauer Straße aus. Auch in diesem Fall brannten Einrichtungsgegenstände. Verletzt wurde hier niemand.

