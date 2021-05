Impfen: Ehrenamtliche rechtliche Betreuer benachteiligt

Potsdam. Die ehrenamtlichen rechtlichen Betreuer von Behinderten haben in Brandenburg noch keinen Anspruch auf eine vorrangige Corona-Impfung. "Von der Landesregierung haben wir noch immer keine verbindliche Zusage, dass sich auch die ehrenamtlichen Betreuer impfen lassen können", sagt der Geschäftsführer des Betreuungsvereins Lebenshilfe Brandenburg, Kay-Uwe Lambrecht. Rund 45 000 Brandenburgern mit einem Handicap steht ein gerichtlich eingesetzter Betreuer zur Seite. Die Ehrenamtlichen sind bei den Impfungen im Unterschied zu den Berufsbetreuern nicht priorisiert. Dies kritisiert auch die CDU-Landtagsabgeordnete Kristy Augustin in einer Anfrage an die Regierung. Sie findet, die Lebenswirklichkeit der rechtlichen Betreuer sei in Brandenburg ein Stück weit vergessen worden.

