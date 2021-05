Demonstrationszug zum 1. Mai in Berlin: Platz füllt sich

Berlin. Vor dem Start der "Demonstration zum revolutionären 1. Mai" am Abend haben sich in Berlin-Neukölln zahlreiche Menschen versammelt. Nach einer ersten Einschätzung der Polizei kamen weit mehr als 1000 Menschen zusammen. Der Zustrom aus unterschiedlichen Richtungen hält nach Beobachtungen von dpa-Reportern an. Der Demonstrationszug sollte um 18 Uhr starten. In der Menge rund um den Hermannplatz schwenkten Teilnehmer Fahnen, Transparente waren zu sehen. Viele tragen Mund-Nasen-Schutz. Auch Feuerwerkskörper wurden gezündet. Die Straßen sind teils abgesperrt, viele Mannschaftswagen der Polizei sind dort postiert.

