Bunter Fahrradkorso in Grunewald: 10.000 Teilnehmer

Berlin. Mit einem kilometerlangen Fahrradkorso sind rund 10.000 Menschen durch Berlin-Grunewald gezogen. Die Radler waren am Samstagmittag vom Großen Stern in das Villenviertel gefahren. Die satirische Demonstration am Mai-Feiertag stand unter dem Motto "Grunewald noch lahmer legen". Die Aktion verlaufe trotz des unerwartet hohen Zuspruchs störungsfrei und friedlich, sagte eine Polizeisprecherin. Alle hielten sich an die Corona-Regeln und trugen Masken. Für die Demonstration waren ursprünglich 2500 Teilnehmer angemeldet.

Es herrschten Partystimmung und gute Laune, wie Beobachter berichteten. Teilweise schoben die Teilnehmer ihre Räder, weil der Zug nur langsam vorankam. Der Korso war laut Polizei mehr als vier Kilometer lang. Auf einem Plakat stand "Faire Miete statt Profite". Teilnehmer sangen "Besteuern, Enteignen, Umverteilen".

