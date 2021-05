Rund 100 Teilnehmer bei Demo zum 1. Mai in Potsdam

Potsdam. Rund 100 Menschen sind am Mai-Feiertag bei der Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Region Westbrandenburg am Potsdamer Bassinplatz zusammengekommen. Nach Angaben der Polizeidirektion West am Samstagnachmittag verlief die Veranstaltung bis zum Ende friedlich. Auch die DGB-Kundgebung am Lustgarten verlief störungsfrei, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Normalerweise finden die Kundgebungen zum 1. Mai größer statt. Wegen der Corona-Pandemie haben die Gewerkschafter aber zu mehreren kleineren Veranstaltungen aufgerufen. Neben den Kundgebungen in Potsdam mit Grünen-Chefin und Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz versammelten sich Gewerkschafter und Teilnehmer auch bei einer DGB-Kundgebung in Cottbus sowie weiteren Orten in Brandenburg.

© dpa-infocom, dpa:210501-99-428923/2