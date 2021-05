Eisbären-Kapitän Hördler will achten Titel: "Tür aufgemacht"

Berlin. Die Eisbären Berlin können in der Finalserie gegen die Grizzlys Wolfsburg die achte Meisterschaft in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewinnen. Kapitän Frank Hördler, der bereits bei allen bisherigen Triumphen im Team stand, will die Gelegenheit unbedingt ergreifen. "Man weiß nie, wann man das nächste Mal im Finale steht, und man weiß, wie hart es ist, dort hinzukommen", sagte der 36 Jahre alte Verteidiger am Samstag. "Jetzt haben wir die Tür aufgemacht, jetzt gehen wir durch."

Vor dem ersten Spiel der Best-of-Three-Serie, das am Sonntagnachmittag (14.30 Uhr/Magentasport) in der Arena am Ostbahnhof stattfindet, warnte der Routinier aber auch vor den Qualitäten der Niedersachsen, die im Halbfinale den hohen Favoriten Adler Mannheim ausgeschaltet hatten. "Sie haben sehr gut gespielt, sehr gut gestanden und sind sehr diszipliniert", sagte Hördler. "Das wird eine schwierige Sache."

Gewarnt sind die Berliner zudem, weil sie in dieser Saison alle vier Hauptrundenspiele gegen die Wolfsburger verloren haben. Für Hördler haben die Niederlagen nun aber "keinen Einfluss auf die Playoff-Serie" mehr. "Wir haben jetzt eine ganz andere Herangehensweise", sagte er und hob "den Charakter in der Mannschaft und vor allem den Biss und den Willen" hervor.

Diese Tugenden hatten die Hauptstädter am Freitagabend noch einmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt, als sie das entscheidende Halbfinalspiel gegen den ERC Ingolstadt nach einem 0:2-Rückstand noch mit 4:2 gewannen. "Durch die Mannschaftsleistung, die wir da gebracht haben, haben wir es auch verdient, im Finale zu stehen", sagte Hördler.

