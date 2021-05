Regnerisch und kühl in Berlin und Brandenburg

Potsdam. Einen Regenschirm sollten die Menschen in Berlin und Brandenburg bei Spaziergängen am Wochenende dabei haben. Vor allem am Sonntag soll es südlich von Berlin sowie entlang der Oder verbreitet regnen, wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam am Samstag mitteilte. Am Samstag bleibt es zwar noch meist trocken, doch für das Ruppiner Land und die Uckermark wird örtlich Regen vorhergesagt. Der Himmel ist wolkig bis bedeckt. Unter dem Einfluss kühler Meeresluft wird es am Sonntag nur 11 bis 13 Grad warm, am Samstag sind es 11 bis 15 Grad.

© dpa-infocom, dpa:210501-99-426687/2