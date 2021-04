Lehrer an weiterführenden Schulen können sich impfen lassen

Berlin. Lehrer an weiterführenden Schulen können ab Montag in Berlin einen Termin für Impfungen gegen das Coronavirus buchen. Das teilte die Senatsverwaltung für Bildung am Freitag mit. Das gilt auch für das übrige Dienstpersonal an Schulen ab Klasse 7 und den beruflichen Schulen, also etwa Erzieherinnen und Erzieher, Hausmeister und Beschäftigte im Sekretariat oder in den Schulküchen, wie ein Sprecher der Bildungsverwaltung erklärte. Zu der Gruppe gehören in Berlin insgesamt rund 50 000 Menschen.

Auch die rund 4000 Beschäftigten in den Einrichtungen und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe in den bezirklichen Jugendämtern sollen ab Montag (3. Mai) eine Impfmöglichkeit erhalten. Sie zählen wie die Lehrkräfte an weiterführenden Schulen zur Prioritätsgruppe drei, die als nächste in der Impfreihenfolge dran ist.

Laut der Bildungsverwaltung haben in den vergangenen Monaten etwa 46 000 Beschäftigte an den Kitas, 36 000 Beschäftigte in den Grundschulen und der ergänzenden Förderung und Betreuung, 7000 Beschäftigte an den Förderschulen, 1500 Personen in der Kindertagespflege sowie 8000 Beschäftigte der Eingliederungshilfe im Jugendbereich eine Impfeinladung bekommen und sind zum Teil bereits geimpft worden.

Bildungsverwaltung und Gesundheitsverwaltung hatten Ende März Einladungen für Impfungen mit Astrazeneca an das Dienstpersonal an weiterführenden und beruflichen Schulen verschickt. Diese seien allerdings zurückgezogen worden, weil aufgrund eines Beschlusses auf Bundesebene Astrazeneca nicht mehr für unter 60-Jährige empfohlen worden sei, so die Bildungsverwaltung.

