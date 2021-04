1. FC Union Berlin verpflichtet Japaner Keita Endo fest

Berlin (dpa) – Der Japaner Keita Endo wird auch in der kommenden Saison für den 1. FC Union spielen. Der Berliner Fußball-Erstligist zieht die Option, den bisher von den Yokohama F. Marinos geliehenen Offensivstürmer fest zu verpflichten, teilte Union am Freitag mit. Endo hatte auch wegen mehrerer Verletzungen in der Bundesliga zunächst einige Anpassungsprobleme, kam dann aber noch zu 14 Liga-Einsätzen.

"Für mich persönlich konnte ich in den bisherigen Spielen schon sehr viele Erfahrungen sammeln", wird der Japaner in einer Union-Mitteilung zitiert. "Keita ist ehrgeizig, zielstrebig und sehr talentiert. Er wird die Zeit haben, sich dauerhaft weiterzuentwickeln und uns weiterzuhelfen", erklärte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball, nach der Verpflichtung. Über Ablösemodalitäten und Vertragslaufzeit teilte Union nichts mit.

