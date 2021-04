Kriminalität Unbekannte sprengen Geldautomaten in Charlottenburg-Nord

Berlin. Unbekannte haben einen Geldautomaten im Berliner Stadtteil Charlottenburg-Nord gesprengt und dabei ein angrenzendes Geschäft beschädigt. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Freitag in der Unterführung zum U-Bahnhof Jungfernheide, wie die Polizei mitteilte. Zwei Mitarbeiter einer Reinigungsfirma hätten noch zwei Menschen auf Motorrollern in Richtung Lise-Meitner-Straße flüchten sehen - eine Fahndung blieb nach den Angaben vom Freitag jedoch erfolglos.

Die Diebe gingen dennoch leer aus: Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts erbeutet. Bei der Explosion seien allerdings die Fenster eines angrenzenden Blumenladens beschädigt worden. Das Landeskriminalamt ermittelt.

