Umwelt BSR übernimmt die Reinigung 33 weiterer Parks in Berlin

Berlin. Die Berliner Stadtreinigung (BSR) übernimmt ab 1. Mai die Reinigung von weiteren 33 Grün- und Erholungsanlagen sowie Waldflächen. Das teilte die BSR am Freitagvormittag mit. Um die Bezirke bei den Reinigungsaufgaben zu entlasten, halfen Mitarbeiter der Stadtreinigung bereits seit 2016 im Rahmen eines Pilotprojekts auf einigen Grünflächen mit. Zuletzt säuberten die Frauen und Männer in orange stadtweit 46 Flächen. Ab Mai kommen nun 33 weitere Anlagen dazu. Das Land Berlin stellt dafür aus dem Haushalt 14 Millionen Euro pro Jahr bereit.

Möglich macht die Ausweitung der BSR-Reinigungsleistung die Änderung des Straßenreinigungsgesetzes aus dem vergangenen Jahr. Damit wurde dem Landesunternehmen die Reinigung von bestimmten Parks, Grünanlagen, Spielplätzen und Waldflächen der BSR übertragen. Die Auswahl der Anlagen sei federführend durch die Senatsverwaltung Umwelt, Verkehr und Klimaschutz in enger Abstimmung mit den Bezirken, den Forstämtern und der BSR erfolgt, hieß es in der Mitteilung. Kriterium sei dabei die „besondere Bedeutung für die Stadtsauberkeit“ zum Beispiel aufgrund einer hohen Nutzungsfrequenz der Grünflächen gewesen. Die BSR reinige die besagten Flächen in Abhängigkeit von Besucherandrang und anfallenden Verschmutzungen. Grundsätzlich gelte dabei laut Mitteilung: Je schöner das Wetter, desto mehr Besucher, desto mehr Müll und desto mehr Arbeit für die BSR.

BSR-Chefin Stephanie Otto nannte die rechtliche Absicherung der Aufgabe eine „Bestätigung für die hohe Bedeutung von Stadtsauberkeit für eine lebenswerte Stadt und für die gute Arbeit der Kolleginnen und Kollegen“. „Gemeinsam wollen wir die Stadt besser, grüner und sauberer machen. Für die Ausweitung der Parkreinigung haben 77 Menschen einen festen Arbeitspatz bei der BSR gefunden, rund ein Viertel davon Frauen. Und wir haben rund 1.000 weitere Papierkörbe aufgestellt“, erklärte sie.

