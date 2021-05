Stau nach Auffahrunfall auf A12: Ein Schwerverletzter

Fürstenwalde. Bei einem Auffahrunfall auf der A12 mit zwei Lastwagen ist am Donnerstag bei Fürstenwalde (Oder-Spree) ein LKW-Fahrer schwer verletzt worden. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein naheliegendes Krankenhaus nach Bad Saarow gebracht. Für Bergungsarbeiten war die Autobahn in Fahrtrichtung Polen zunächst gesperrt, der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Fürstenwalde-West umgeleitet, wie die Polizei weiter mitteilte. Später wurde der Verkehr an der Unfallstelle über den Standstreifen vorbeigeführt. Die Autos stauten sich den Angaben zufolge zeitweise auf einer Länge von mehreren Kilometern.

