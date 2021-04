Woidke: Tesla-Antrag mit Batteriefabrik ist gute Nachricht

Nicht nur eine Autofabrik, auch eine Batteriefabrik will Tesla-Chef Elon Musk in Grünheide bei Berlin bauen. Dafür muss der Antrag für die Genehmigung des Vorhabens geändert werden, was wohl Folgen für den Zeitplan hat. Regierungschef Woidke sagt, wie er das beurteilt.