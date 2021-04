Berlin. Die meisten Berlinerinnen und Berliner assoziieren mit dem Begriff „Zero Waste“ vor allem Innovation, 100 Prozent Recycling und Unverpacktläden. Das ergab eine Umfrage unter dem Publikum beim Digital Talk des Wirtschaftsnetzwerkes Berlin Partner in Kooperation mit der Berliner Morgenpost.

Das zentrale Thema der Veranstaltung lautete: „Auf dem Weg zur Zero-Waste-Hauptstadt: Nachhaltigkeit durch Ressourcenwertschätzung“. Aber: „Ist Zero-Waste in einer urbanen Stadt überhaupt praktikabel, wo stehen wir aktuell auf dem Weg dahin, und wie kann die Digitalisierung dabei helfen?“

Mit diesen zentralen Fragen leitete Morgenpost-Redakteurin Annika Schönstädt die Diskussionsrunde mit vier Experten aus unterschiedlichen Bereichen, die sich diese Herausforderung zum Ziel gesetzt haben, ein.

BSR: Viel Plastikmüll landet in der Biotonne

Stefanie Otto, Vorstandsvorsitzende der Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR), freute sich zu Beginn vor allem über die überwiegend positiven Assoziationen der Umfrageteilnehmer und stellte gleich klar, dass Zero Waste nicht bedeute, gar keinen Müll mehr zu produzieren, sondern vielmehr einen Weg, beziehungsweise eine Haltung beschreibe.

Auch wenn sie sich darüber freue, dass das Thema Nachhaltigkeit im Bewusstsein der Menschen gestiegen ist, gebe es dennoch ein Problem in der Umsetzung, sagte Otto. Ein Problem sei etwa, dass viel Plastikmüll in der Biotonne lande, wo er grundsätzlich nicht hingehöre.

Aber wie sieht die Lösung aus – braucht es mehr Eigenverantwortung oder ein politisches Gesetz? „Das geht Hand in Hand“, sagte Otto. „Die Politik muss das ganze mit Gesetzen unterstützen oder mit Gebühren lenken, am Ende liegt es aber an jedem selbst, welchen Beitrag man leistet.“

Zero-Waste-Restaurant „Frea“: Aufwand ist viel höher

Auf dem Weg zur Zero-Waste-Hauptstadt hat der Berliner Senat im Abfallwirtschaftskonzept beschlossen, bis 2030 eine Abfallreduktion von insgesamt 20 Prozent zu erreichen und die Recyclingquote für mineralische Abfälle auf 64 Prozent zu erhöhen. Das Gesetz wurde im Mai 2020 vom Berliner Senat beschlossen, jetzt wird noch auf die Beschlussfassung des Abgeordnetenhauses gewartet.

Jasmin Suchy findet das einen wichtigen Schritt. „Zero Waste ist eine Utopie, der man sich nur langsam nähern kann und auch muss“, sagte die Inhaberin von Berlins erstem veganen Zero-Waste-Restaurant „Frea“ an der Torstraße in Mitte. Gerade in der Gastronomie sei es gar nicht so einfach, Zero Waste richtig umzusetzen, berichtete Suchy.

Der Aufwand sei ein viel höherer als in einem normalen Restaurant. „Viele Unternehmen sind nicht darauf eingestellt und arbeiten zum Beispiel mit Paletten, die in Plastik eingewickelt sind, beziehungsweise auch generell viel mit Plastik.“ Sie habe die Erfahrung gemacht, dass zudem viele Unternehmen auch nicht bereit sind, auf Plastik zu verzichten, denn Zero Waste ist auch teurer.

Vegane Ernährung gehört zu Zero Waste dazu

„Wenn man wirklich darauf richtig achten will, dann gerät man an seine Grenzen“, sagte Suchy. Aber auch ganz grundsätzlich werde es einem nicht einfach gemacht, Zero Waste zu leben, weil die ganze Gesellschaft nicht darauf eingestellt sei. Das zeige sich schon in dem Angebot an Zero-Waste-Restaurants. „Es ist einfach eine Frage des Angebotes, und hier ist eine dringende Anpassung notwendig“, sagte Suchy. Darüber hinaus bedeutet Zero Waste für sie nicht nur, keinen Müll zu produzieren, sondern vielmehr ganzheitlich nachhaltig zu leben.

Dazu gehört für die Restaurantbetreiberin auch eine vegane Ernährung, da häufig leicht verderbliche Waren wie Wurst und Käse in Plastikverpackungen eingepackt sind, während Obst und Gemüse ohne auskommen. Hinzu komme, dass eine fleischhaltige Ernährung höhere Abgase wie CO2 und Methan verursache.

Sie hat kein Verständnis dafür, dass gerade Biolebensmittel oder Unverpacktläden meist teurer sind. „Um langfristig was zu ändern, müsste über Subventionen nachgedacht werden“, so Suchy. Aber selbst wenn man kleine Schritte geht, sei es besser, als nichts zu tun.

Fokus auf lokal produzierte Lebensmittel

Dem stimmt auch Ina Säumel, Leiterin der Nachwuchsgruppe Multifunktionale Landschaften am Integrative Research Institute on Transformations of Human-Environment Systems der Humboldt-Universität zu Berlin, zu. Sie forscht an nachhaltigen Konzepten und versucht, die Mensch-Umwelt-Beziehungen zu verbessern.

Dabei setzt sie auf das Konzept einer „essbaren Stadt“, also auf lokal produzierte Lebensmittel. „Lebensmittel, die im eigenen Garten oder vor der eigenen Tür wachsen, die schmeißt man auch nicht so einfach weg“, sagte Säumel. Nicht der Konsument sei das Problem, sondern es müsste einfach mehr Möglichkeiten geben.

Überproduktion ganzheitlich herunterfahren

Auch die Digitalisierung könne helfen, das Überangebot an Lebensmitteln zu verringern, sagte hingegen Alexander Piutti. Mit seiner Firma SPRK.global GmbH berechnet er mittels Daten, wo ein Überangebot an Lebensmitteln besteht und wo sie benötigt werden.

„Dabei geht es nicht nur um eine Umverteilung, sondern auch die Überproduktion ganzheitlich runterzufahren“, sagte er. Auch aus wirtschaftlicher Sicht lohne sich das Konzept sowohl für Produzenten, die für übrig gebliebene Ware noch Geld bekommen, als auch für Käufer, die diese für einen günstigeren Preis kaufen können.

Und wie sieht Recycling in Zukunft aus? „Wichtig ist, dass wir anfangen, gesamtheitlich zu denken und einen langen Atem bewahren“, sagte BSR-Chefin Otto. „Jede einzelne Entscheidung ist wichtiger als die Politik“, sagte Suchy zum Abschluss.