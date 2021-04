Tierpark Berlin: Wer macht da so große Augen? Freude über Lemuren-Baby

Halsbandmaki Elodie ist Mutter geworden. Das bislang noch namenlose Jungtier kam am 9. April 2021 zur Welt.

Freizeit Wer macht da so große Augen? Lemuren-Baby im Tierpark

Berlin. Im Berliner Tierpark gibt es niedlichen Nachwuchs: Halsbandmaki Elodie ist mit drei Jahren Mutter geworden. Nach rund 120 Tagen Tragzeit kam das bislang noch namenlose Jungtier am 9. April 2021 zur Welt. Die kommenden Wochen wird der kleine Affe noch fest an seiner Mutter hängen. Sein vier Jahre alter Vater Thierry lebt zwar gemeinsam mit dem Nachwuchs in einer Gruppe, ist aber bei der Aufzucht nicht beteiligt.

„Ab einem Alter von zwei bis drei Monaten ist der Nachwuchs stark genug, um die ersten eigenständigen Schritte, Manöver und Sprünge zu wagen. Dann werden wir im Rahmen eines Tierarzt-Checks auch das Geschlecht erkennen können und den kleinen Lemuren mit einem Chip versehen“, erklärte Kurator und Tierpark-Tierarzt Dr. Andreas Pauly.

Am 9. April wurde im Tierpark ein Halsbandmaki geboren.

Foto: Tierpark Berlin

Tierpark Berlin: Erst der zweite in Deutschland geborene Halsbandmaki

Nach seiner Mutter Elodie ist der kleine Affe erst der zweite in Deutschland geborene Halsbandmaki (gehört zur Gruppe der Lemuren). „Als einziger Halter Deutschlands haben wir eine besondere Verantwortung für diese seltene Tierart. Wir stehen daher mit anderen Einrichtungen weltweit im Austausch, eines unserer Tiere ist im Rahmen des Erhaltungszuchtprogramms sogar nach New York City gezogen“, erklärte Zoo und Tierpark-Direktor Dr. Andreas Knieriem.

Wie der Tierpark mitteilte, sind die Lemuren in ihrem natürlichen Lebensraum bedroht. Die Hauptgefahr für den Halsbandmaki stellt die Zerstörung seines Lebensraums durch Brandrodungen und Holzkohleerzeugung dar, auch illegale Wilderei hat die Bestände drastisch reduziert. Die Weltnaturschutzunion IUCN schätzt, dass die Gesamtpopulation in den letzten drei Jahrzehnten um mehr als 30 Prozent zurückgegangen ist und listet die Art daher als stark bedroht.

Halsbandmaki Elodie mit ihrem Jungtier.

Foto: Tierpark Berlin

Corona-Teststationen an den Tierpark-Eingängen

Wer sich das Lemuren-Baby im Tierpark anschauen will, braucht einen negativen Corona-Test. Seit Mittwoch verfügt der Tierpark an beiden Eingängen über eine Test-to-Go Station, in welcher jeder Gast vor seinem Besuch einen kostenfreien PoC-Antigen-Schnelltest durchführen lassen kann. Ohne Voranmeldung können sich Gäste von 9 bis 17 Uhr hier testen lassen.