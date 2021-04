Woidke hofft auf mehr Freiheiten mit Corona-Impfung

Potsdam. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat sich zuversichtlich für mehr Freiheiten mit mehr Corona-Impfungen gezeigt - aber noch keinen Zeitplan genannt. "Ich bin nach dem jüngsten Impfgipfel optimistisch, dass uns das jetzt gelingen wird und dass wir endlich zum ersehnten Paradigmenwechsel kommen: schrittweise raus aus den Beschränkungen, schrittweise rein in mehr Freiheiten", sagte Woidke am Mittwoch im Landtag in Potsdam. Der Bund habe mehr Impfstoff zugesagt. "Damit liegt Impfen für alle, die sich impfen lassen wollen, in greifbarer Nähe." Er gehe davon aus, dass im Juni die Prioritäten fallen könnten.

Der Regierungschef verwies darauf, dass der Bund baldige Lockerungen für Corona-Geimpfte angekündigt hat. Woidke sprach allerdings von "sehr, sehr schwierigen Abwägungsentscheidungen", wenn es um Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen gehe.

Brandenburg hat geimpfte und getestete Menschen bereits gleichgestellt. Woidke sagte, dies gelte auch für Schulen und Kitas. Möglich ist dies dort, wo die Verordnung einen negativen Test vorschreibt, unter anderem auch für einen Friseurbesuch. Die Voraussetzung dafür ist, dass der Impfstoff in der EU zugelassen ist und die Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt.

