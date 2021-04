Urteil im Mordprozess von Finsterwalde erwartet

Finsterwalde. Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer 61-Jährigen aus Finsterwalde (Elbe-Elster) soll ab heute vor dem Landgericht Cottbus das Urteil gesprochen werden. Der 66-Jährige Deutsche ist wegen Mordes angeklagt. Er soll seine Ehefrau im September vergangenen Jahres mit einem Küchenmesser und einem Fleischklopfer "plötzlich und unter bewusster Ausnutzung des Überraschungsmoments" in der gemeinsamen Wohnung attackiert haben, während sie schlief. Die Frau wurde tot in der Wohnung in einem Mehrfamilienhauses gefunden.

Die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage hatten in ihren Plädoyers eine Verurteilung wegen Mordes und eine lebenslange Haftstrafe für den Angeklagten gefordert. Die Verteidigung plädierte auf Totschlag. Ein konkretes Strafmaß forderte sie nicht. Nach Angaben des Landgerichts hat sich der Angeklagte zur Tat bislang nicht geäußert. An den vier Prozesstagen hatte das Gericht eine Reihe von Zeugen vernommen, darunter mehrere Polizisten und Angehörige der Getöteten. Zudem wurden Rechtsmediziner zur Todesursache und zur Frage der Schuldfähigkeit gehört.

