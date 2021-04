1. Mai in Berlin: Innensenator - Bis zu 10.000 Demonstranten erwartet

Die "Demonstration zum revolutionären 1. Mai" soll am Abend vom Hermannplatz in Neukölln zum Oranienplatz in Kreuzberg ziehen.

Am 1. Mai 2020 gingen Tausende trotz des coronabedingten Versammlungsverbots in Kreuzberg auf die Straße (Archivbild).

Demos in Berlin Innensenator: Bis zu 10.000 Demonstranten am 1. Mai erwartet

Berlin. Zu der linken und linksradikalen Demonstration am 1. Mai in Berlin-Kreuzberg erwarten Polizei und Senat bis zu 10.000 Teilnehmer. Die Zahl der Demonstranten könne "bis in den fünfstelligen Bereich gehen", sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) dem "Tagesspiegel". Die "Demonstration zum revolutionären 1. Mai" soll um 18.00 Uhr vom Hermannplatz in Neukölln zum Oranienplatz in Kreuzberg ziehen. In der vergangenen Woche lag die Zahl der von den Veranstaltern angemeldeten Teilnehmer noch bei nur 1000. Geisel hält laut dem "Tagesspiegel" auch eine weitere, unangemeldete Demonstration von Linksautonomen für möglich.

Wie der Innensenator weiter sagte, liegen der Polizei bislang für den 1. Mai 22 Anmeldungen für Demonstrationen und weitere Veranstaltungen vor. Die Zahl könne aber noch steigen, da womöglich "Demonstrationen aus dem Bereich der Corona-Leugner" hinzukommen. Eine soll bereits angemeldet sein. Geisel warnte vor der Unberechenbarkeit der "Querdenker"-Szene. Bei deren Demonstrationen sei "oftmals weniger klar, wann was kommt und wie viele Teilnehmer zu erwarten sind. Wir haben erlebt, dass über die sozialen Medien kurzfristig viele Menschen mobilisiert wurden".

1. Mai 2021 in Berlin - Lesen Sie außerdem:

1. Mai in Berlin: Aufgeheizte Stimmung wird erwartet

Nach der linksradikalen Demonstration zum 1. Mai hatte es viele Jahre lang heftige Angriffe auf die Polizei und Randale gegeben. Allerdings ging das Ausmaß der Gewalt im Lauf der Jahre nach und nach zurück. Aber auch in diesem Jahr wird wegen der Debatten um den Mietendeckel und anstehender weiterer Räumungen eine aufgeheizte Stimmung erwartet.

Demonstrationen sind von der seit Samstag gültigen Corona-Ausgangssperre nach 22.00 Uhr nicht betroffen. Allerdings wurden die Demonstrationen in den vergangenen Jahren immer weit vor 22.00 Uhr beendet. Danach blieben aber noch tausende Menschen bis in die Nacht hinein auf den Straßen. In diesem Jahr steht die Polizei also vor der Aufgabe, diese Menschen zu bewegen, nach Hause zu gehen.