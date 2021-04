Corona in Berlin - Welche Arztpraxen mit Astrazeneca impfen

KV veröffentlicht Liste In diesen Berliner Arztpraxen wird Astrazeneca verimpft

Berlin. Wer auf die Impfstoffe von Biontech/Pfizer oder Johnson & Johnson gehofft hatte, wird sich gedulden müssen. Denn anders als angekündigt, erhalten Berlins Arztpraxen in der ersten Maiwoche doch keinen Impfstoff von Johnson & Johnson. Dafür kommt mehr Impfstoff von Astrazeneca.

Die angekündigte Liefermenge mit rund drei Millionen Dosen bleibt damit unverändert, wie die Kassenärztliche Vereinigung informiert.

Die KV Berlin veröffentlichte online eine PDF-Liste mit allen Berliner Arztpraxen nach Bezirken geordnet, die Astrazeneca von nun an verimpfen.

Derweil reißen die politischen Argumentationen über den Astrazeneca-Impfstoff nicht ab. Lesen Sie auch: Warum Senioren immer öfter Astrazeneca ablehnen. Brandenburgs Linksfraktionschef Sebastian Walter forderte am Dienstag, den Impfstoff von Astrazeneca für alle Altersgruppen freizugeben. Wegen seltener Fälle von Blutgerinnseln (Thrombosen) soll das Präparat in Deutschland seit 31. März in der Regel nur über 60-Jährigen eingesetzt werden. Eine Freigabe für alle lehnt die Brandenburger Landesregierung ab.

