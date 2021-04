KV veröffentlicht Liste In diesen Berliner Arztpraxen wird Astrazeneca verimpft

Berlin. Wer auf die Impfstoffe von Biontec/Pfizer oder Johnson & Johnson gehofft hatte, wird sich gedulden müssen. Denn anders als angekündigt, erhalten Berlins Arztpraxen in der ersten Maiwoche doch keinen Impfstoff von Johnson & Johnson. Dafür kommt mehr Impfstoff von Astrazeneca.

Die angekündigte Liefermenge mit rund drei Millionen Dosen bleibt damit unverändert, wie die Kassenärztliche Vereinigung informiert.

Die KV Berlin veröffentlichte online eine PDF-Liste mit allen Berliner Arztpraxen nach Bezirken geordnet, die den Astrazeneca von nun an verimpfen. Die Liste finden Sie hier.

Derweil reißen die politischen Argumentationen über den Astrazeneca-Impfstoff nicht ab. Brandenburgs Linksfraktionschef Sebastian Walter forderte am Dienstag , den Impfstoff von Astrazeneca für alle Altersgruppen freizugeben. Wegen seltener Fälle von Blutgerinnseln (Thrombosen) soll das Präparat in Deutschland seit 31. März in der Regel nur über 60-Jährigen eingesetzt werden. Eine Freigabe für alle lehnt die Brandenburger Landesregierung ab.