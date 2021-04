Sportwagen in City-West auf Radweg und Gegenspur unterwegs

Berlin. Die Polizei hat in der City-West einen Sportwagen aus dem Verkehr gezogen, der kurz auf einem Radweg und im Gegenverkehr unterwegs war. Das schwarze Cabrio sei am Sonntagabend kurzzeitig einem Streifenwagen auf der gleichen Fahrbahn entgegengekommen gekommen, teilte die Polizei am Montag per Twitter mit. Als der Streifenwagen dann wendete, sei das Duo im Sportwagen trotz "länger rot leuchtender Ampel" geflüchtet, an mehreren Kreuzungen abgebogen - und schließlich gestellt worden.

Das Fahrmanöver im Detail: Der Sportwagen habe auf einem Radstreifen überholt, sei dann wieder nach links eingeschert, über die Mittelleitlinie gefahren und kurz mit dem halben Auto im Gegenverkehr gewesen. Die Polizisten hätten erkennen können, dass der Fahrer einen weißen Kapuzenpullover trägt und der Beifahrer eine schwarze Jacke.

Als die Beamten das Duo schließlich kontrollierten, saß demnach ein Mann mit schwarzer Jacke auf dem Fahrersitz - und einer mit weißer Jacke auf dem Beifahrersitz. Beide gaben an, es müsse ein Irrtum vorliegen, sie seien nicht die zuvor beobachteten Auto-Insassen. Der Mann mit der weißen Jacke besaß keine Fahrerlaubnis. Er gab zudem an, eine Kundin habe ihm den Wagen zur Reinigung überlassen. Das Auto wurde beschlagnahmt. Es laufen Ermittlungen wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs.

© dpa-infocom, dpa:210426-99-363246/2