Berliner Morgenpost lädt zu exklusivem Digital-Talk

Berlin. In Kooperation mit der Berliner Morgenpost findet am 27. April der dritte Digital Talk des Wirtschaftsnetzwerks Berlin Partner statt. Dieses Mal zum Thema „Auf dem Weg zur Zero-Waste-Hauptstadt: Nachhaltigkeit durch Ressourcenwertschätzung“. Morgenpost-Redakteurin Annika Schönstädt diskutiert mit vier Gästen, die sich der Herausforderung auf ganz unterschiedliche Weise nähern.

Zero-Waste-Hauptstadt Berlin: Diese Teilnehmer diskutieren

Stephanie Otto, Vorstandsvorsitzende der BSR, Berliner Stadtreinigungsbetriebe, steht für die Perspektive eines Entsorgers. So wurde im August 2020 in Reinickendorf das Gebrauchtwarenkaufhaus NochMall mit dem Ziel „Re-Use statt Wegwerfen“ eröffnet. Alexander Piutti ist Gründer und CEO von SPRK.global. Das Start-up hat sich die Reduktion von Lebensmittelverschwendung durch Technologie zur Aufgabe gemacht. Über die Perspektive der Wissenschaft berichtet Dr. Ina Säumel, Leiterin der Nachwuchsgruppe Multifunktionale Landschaften am Integrative Research Institute on Transformations of Human-Environment Systems der Humboldt-Universität zu Berlin. Und Jasmin Suchy hat mit dem „Frea“ in Mitte Deutschlands erstes veganes Zero-Waste-Restaurant eröffnet.

Livestream: Wo steht Berlin auf dem Weg zu Zero Waste?

Laut Food Waste Index Report 2021 wurden im Jahr 2019 931 Millionen Tonnen Lebensmittel weltweit verschwendet. 61 Prozent davon stammen demnach aus Haushalten, 26 Prozent aus der Gastronomie und 13 Prozent aus Supermärkten und Discountern. Im Berlin-Partner-Digital-Talk soll aufgezeigt werden, wo wir auf dem Weg zur Zero-Waste-Hauptstadt liegen und wie verbesserte Prozesse und die Digitalisierung die Verschwendung von Ressourcen stoppen können. Seien Sie live dabei, wenn die Gesprächsrunde ab 16 Uhr auf www.morgenpost.de übertragen wird.