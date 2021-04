365 neue Infektionen: Spree-Neiße weiter über 200er Inzidenz

Potsdam. Die Brandenburger Gesundheitsämter haben 365 neue Corona-Fälle innerhalb eines Tages gemeldet. Am Samstag waren es 461 Infektionen nach 557 am Freitag. Die Zahl der Ansteckungen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche sank im gesamten Land weiter leicht von 129,5 auf 125,9, wie das Gesundheitsministerium am Sonntag weiter mitteilte. Vor einer Woche hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei einem Wert von 142,1 gelegen. Zwar sank die Zahl der bestätigten Ansteckungen im Vergleich zu den Vortagen, allerdings melden die Ämter Daten am Wochenende verzögert. Vor einer Woche hatte die Zahl der Neuansteckungen am Sonntag 460 betragen. Fünf neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung kamen hinzu.

Corona-Hotspot bleibt weiter der Landkreis Spree-Neiße mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 222,5. Er ist seit sechs Tagen der einzige Kreis, der über der 200er Marke liegt. Schon ab Montag müssen Grundschulen in Cottbus und den Kreisen Spree-Neiße und Oder-Spree schließen, weil der Wert neuer Infektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche an 3 Tagen hintereinander dort zwischen Dienstag und Donnerstag über 165 lag. Dort greift die Bundes-Notbremse.

Unter 100 liegt derzeit nur der Landkreis Barnim (83,7). Die übrigen Kreise und kreisfreien Städte überschritten von Dienstag bis Donnerstag - das ist maßgeblich für die Bundes-Notbremse - die Sieben-Tage-Inzidenz über 100. Dort gilt eine nächtliche Ausgangsbeschränkung von 22.00 bis 5.00 Uhr und wegen der sogenannten Notbremse schärfere Kontaktbeschränkungen.

Zwischen einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 und 150 ist der Bundes-Notbremse zufolge Einkaufen mit negativem Test und Termin möglich, das galt etwa für die Landeshauptstadt Potsdam. Baumärkte und Wochenmärkte waren dort am Samstag geöffnet und nach Angaben der Stadt gut besucht. Auch Supermärkte, Drogerien und Apotheken bleiben der Verordnung nach offen. Mit der Notbremse des Landes war Einkaufen mit Termin nur bis zu einer Inzidenz von 100 in Brandenburg möglich. Friseurläden und Fußpflege bleiben bei einem Wert von über 100 geöffnet mit negativem Test und FFP2-Maske.

