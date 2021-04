Union Berlin: Entwarnung bei angeschlagenem Kruse

Berlin. Union Berlins Trainer Urs Fischer rechnet nicht mit einem Ausfall seines angeschlagenen Starspielers Max Kruse. Der 33-Jährige sei am Samstag beim 3:1-Sieg in der Fußball-Bundesliga gegen Werder Bremen wegen muskulärer Probleme zur Halbzeit ausgewechselt worden. "Es ist nichts Schlimmeres", sagte Fischer bei einem digitalen Mediengespräch am Sonntag. Zur offenbar schweren Knieverletzung von Stürmer Cedric Teuchert wollte sich Fischer nicht äußern. Man müsse noch "weitere Abklärungen" abwarten, meinte er.

Teuchert zog sich die Blessur gegen Bremen in der Nachspielzeit zu. Er musste nach dem Schlusspfiff mit einer Trage vom Platz gebracht werden. Alle seine Mitspieler verfolgten die Behandlung mit bangen Blicken und applaudierten ihrem Kollegen. "Das sah nicht gut aus bei Cedric", sagte Dreifach-Torschütze Joel Pohjanpalo nach der Partie. Teuchert war in der 72. Minute für den Finnen eingewechselt worden.

Teuchert wäre bereits der fünfte Angreifer, der sich bei Union verletzt. Mit Anthony Ujah, Sheraldo Becker und Leon Dajaku rechnet Fischer im Saisonendspurt vorerst nicht. Taiwo Awoniyi könnte hingegen demnächst wieder zur Verfügung stehen.

Die Eisernen spielen nach der anstehenden zweiwöchigen Ligapause im Mai noch beim VfL Wolfsburg und bei Bayer Leverkusen sowie gegen RB Leipzig. Unverändert haben die Berliner Chancen auf eine Qualifikation für den Europapokal. "Die Möglichkeit, die da oben zu ärgern, besteht weiterhin", sagte Fischer.

