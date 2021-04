CDU will mehr Online-Dienstleistungen der Bürgerämter

Berlin. An- und Ummeldungen beim Bürgeramt sollen die Menschen in Berlin nach dem Willen der CDU künftig auch online beantragen können. "Ich will ein digitales Bürgeramt schaffen", sagte Kai Wegner, der Spitzenkandidat der Partei für die Abgeordnetenhauswahl, der "Berliner Morgenpost" (Sonntag). "Wir brauchen in Berlin einen richtigen Aufbruch - bei der Digitalisierung, dem Ausbau des Glasfasernetzes, aber auch in der Berliner Verwaltung."

Wegner kündigte auch an, sich für kleinere Klassen in den Schulen und für mehr Polizisten einzusetzen. Berlin wählt am Tag der Bundestagswahl am 26. September auch ein neues Landesparlament. Die CDU will die Landesregierung aus SPD, Linken und Grünen ablösen.

