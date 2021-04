Berliner SPD beschließt Wahlprogramm

Berlin. Fünf Monate vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus hat die Berliner SPD ihr Wahlprogramm beschlossen. Auf einem Online-Parteitag am Samstag votierten die Delegierten mit großer Mehrheit von rund 94 Prozent dafür. Schwerpunkt sind die "fünf 5 B's für Berlin", wie die Parteivorsitzende und Spitzenkandidatin Franziska Giffey sie nannte: Bauen von Wohnungen und öffentlichem Nahverkehr, Bildung und Wissenschaft, beste Wirtschaft mit Klimaschutz, bürgernahe Verwaltung und Berlin in Sicherheit.

In ihrer Rede hatte Giffey zuvor angekündigt, im Falle eines Wahlsiegs den Wohnungsneubau zur "Chefinnensache" zu machen. Nötig seien 20 000 neue Wohnungen pro Jahr und 200 000 bis 2030. Die SPD will - im Unterschied zu Linke und Grünen - auch am Rand des Tempelhofer Feldes Wohnungen bauen. Enteignung als Instrument, um mehr Wohnungen in kommunale Hand zu bekommen, lehnt die SPD strikt ab.

