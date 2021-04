Die Ärzte live 2022: So kommt man an Tickets

14 weitere Open-Air-Konzerte will die Berliner Punkrock-Band 2022 spielen. So kommt man die Tickets.

Die Ärzte treten spielen im Rahmen der "Buffalo Bill in Rom Tour 2022" 14 Open-Air-Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Der Vorverkauf für die Tickets startet am Donnerstag, 29. April, 17 Uhr.

Tickets gibt es nur auf der Website der Band unter bademeister.com.

Wer Karten ergattern will, muss schnell sein, Glück haben und diese Tipps beherzigen

Berlin. Die Berliner Punkrock-Band Die Ärzte hat eine weitere Tour für das kommende Jahr angekündigt. Dabei sind 14 Open-Air-Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorgesehen, wie die Band mitteilte. Auftakt der "Buffalo Bill in Rom Tour 2022" ist am 3. Juni in Hannover. Der Vorverkauf ist für Donnerstag (29. April) ab 17 Uhr angekündigt.

Für 2022 hat die Band eine bereits nach wenigen Minuten ausverkaufte Tour nur durch die Hauptstadt mit 13 Auftritten angekündigt. Die "Berlin Tour MMXXII" führt Die Ärzte von Mai bis August 2022 durch neun Clubs und Konzerthallen. Außerdem gibt es Konzerte in der Zitadelle Spandau, der Parkbühne Wuhlheide und am Flughafen Tempelhof. Auftakt ist am 7. Mai 2022 im Club "Schokoladen" in Mitte.

Die Band um Bela B (58), Farin Urlaub (57) und Rodrigo Gonzalez (52) plant noch in diesem Jahr die coronabedingt verschobene "In The Ä Tonight Tour". Auftakt für die ebenfalls ausverkauften Konzerte ist am 30. Oktober in Berlin. Bei der Konzertreise durch 15 Städte sind 26 Auftritte in Deutschland, der Schweiz und Österreich geplant.

Die Ärzte aus Berlin - lesen Sie auch:

Die Ärzte live 2022: "Buffalo Bill in Rom Tour" - Das sind die Termine

3. Juni 2022: Hannover - Expo Plaza

4. Juni 2022: Köln - Rhein-Energie-Stadion

9. Juni 2022: Dresden - Rudolf-Harbig-Stadion

18. Juni 2022: Thun - Stockhorn Arena

24. Juni 2022 Heilbronn - Frankenstadion

26. Juni 2022: Bayreuth - Volksfestplatz

18. August 2022: Erfurt - Domplatz

20. August 2022: Bremen - Bürgerweide

26. August 2022: Berlin - Flughafen Tempelhof

3. September 2022: Minden - Weserufer Kanzlers Weide

8. September 2022: Graz - Messe Graz Open Air

10. September 2022: Konstanz - Bodensee Stadion

11. September 2022: - Maimarktgelände

17. September 2022: Nohfelden-Bosen - Festwiese am Bostalsee

Die Ärzte live: So kommen Sie an Tickets

Farin Urlaub (l-r), Rod und Bela B. von Die Ärzte.

Foto: dpa

Auf ihrer Internetseite erklärt die Band, wie Fans an die Tickets für die Tour gelangen können. Die Ärzte stellen dabei klar, was man beim Kauf der Eintrittskarten unbedingt beachten sollte:

Kundenkonto anlegen: Wer Tickets für die Ärzte-Tour kaufen will, sollte noch vor dem Vorverkaufsstart ein Kundenkonto anlegen. So könne der Bestellprozess bei Beginn des Vorverkaufs schneller abgeschlossen werden.

Wer Tickets für die Ärzte-Tour kaufen will, sollte noch vor dem Vorverkaufsstart ein Kundenkonto anlegen. So könne der Bestellprozess bei Beginn des Vorverkaufs schneller abgeschlossen werden. Nicht auf dem Schwarzmarkt kaufen: Wörtlich heißt es auf der Website: "Bitte kauft eure Karten NICHT auf Plattformen wie Viagogo, Ticketbande, Ticketrocket, eBay, eBay-Kleinanzeigen und Konsorten. Diese Anbieter sind von uns nicht autorisiert und werden von uns nicht mit Karten beliefert." Es könne sich daher nur um Fälschungen oder ungültige Karten handeln, mit denen kein Besuchsrecht zur Veranstaltung erworben werde. Zudem bestehe die Gefahr, dass man sein Geld nicht vom Anbieter/Verkäufer zurückbekommt.

Wörtlich heißt es auf der Website: "Bitte kauft eure Karten NICHT auf Plattformen wie Viagogo, Ticketbande, Ticketrocket, eBay, eBay-Kleinanzeigen und Konsorten. Diese Anbieter sind von uns nicht autorisiert und werden von uns nicht mit Karten beliefert." Es könne sich daher nur um Fälschungen oder ungültige Karten handeln, mit denen kein Besuchsrecht zur Veranstaltung erworben werde. Zudem bestehe die Gefahr, dass man sein Geld nicht vom Anbieter/Verkäufer zurückbekommt. Auf die Personalisierung achten: Bei den Konzerten der Tour können pro Termin maximal vier Karten pro Besteller gekauft werden. Die Karten sind personalisiert. Der Vor- und Nachname des Zugangsberechtigten muss in der Leerzeile auf der Karte unmittelbar nach deren Erhalt eingetragen werden, ansonsten erfolgt kein Einlass vor Ort.

Bei den Konzerten der Tour können pro Termin maximal vier Karten pro Besteller gekauft werden. Die Karten sind personalisiert. Der Vor- und Nachname des Zugangsberechtigten muss in der Leerzeile auf der Karte unmittelbar nach deren Erhalt eingetragen werden, ansonsten erfolgt kein Einlass vor Ort. Das sind die Zahlarten: Die Ärzte-Tickets können per Vorauskasse und Kreditkarte bezahlt werden. Akzeptiert werden nur Visa und Mastercard, nicht American Express. Bezahlen mit PayPal ist nicht möglich.

Die Ärzte-Tickets können per Vorauskasse und Kreditkarte bezahlt werden. Akzeptiert werden nur Visa und Mastercard, nicht American Express. Bezahlen mit PayPal ist nicht möglich. E-Mail-Adresse richtig schreiben: Die E-Mail-Adresse wird für die Bestellbestätigung und die Zahlungsinformationen bei der gewählten Zahlart Vorauskasse benötigt. Wichtig für die Lieferung ist sei zudem die korrekte Adresse. Wörtlich heißt es auf der Website: "Bei diesen Angaben passieren in der Hektik oft Fehler, was dann zu Problemen und/oder Verzögerungen bei der Bearbeitung der Bestellung führt."